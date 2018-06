Monforte San Giorgio. Eliana Giorli, consigliera comunale a 91 anni

Chi ha detto che l'età è un limite di sicuro non ha mai conosciuto Eliana Giorli, 91enne eletta consigliere comunale a Monforte San Giorgio. La saggezza di una "nonna sprint" che non si lascia scoraggiare dallo scorrere del tempo, già pronta ad operare nell'ambito delle iniziative legate non solo agli anziani ma anche ai giovani.

Candidatasi con la lista "Progetto comune" a supporto di Giuseppe Mento, Eliana Giorli non è nuova nel panorama dell'impegno pubblico e civico. Sono state diverse le esperienze maturate in ambito sindacale, affiancata dal marito Tindaro La Rosa. Eliana Giorli nata il 10 ottobre 1926 è originaria di Poggibonsi, in Toscana. Da 50 anni vive in Sicilia.