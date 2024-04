Onde d’urto a bassa frequenza: una terapia innovativa per la disfunzione erettile VIDEO

Redazionale. Un uomo su 8 soffre di questo deficit. Ecco come prevenire o curare l'impotenza

REDAZIONALE – La disfunzione erettile, comunemente nota come impotenza, è la difficoltà o l’incapacità di mantenere un’erezione adeguata per un rapporto sessuale soddisfacente. Il problema colpisce milioni di uomini in tutto il mondo causando disagio, frustrazione e riduzione della qualità della vita sessuale. In Italia circa il 13% della popolazione, un uomo su otto, ha problemi di disfunzione erettile, le cui cause possono essere, non solo fisiche, psicologiche o entrambe ma anche problemi vascolari, diabete, ipertensione, stress, ansia e depressione. La disfunzione erettile è una patologia comune spesso ignorata nella speranza di una soluzione casuale e nella convinzione che il silenzio aiuti a non pregiudicare quella considerazione di sentirsi “uomo”. In realtà può avere un impatto significativo sulla qualità della vita e sulle sue relazioni tale da determinare comportamenti di autoesclusione e manifestazioni di indifferenza destinati, se non curati, a sconfinare nella depressione.

Le opzioni di trattamento tradizionali includono farmaci orali come il Viagra, il Cialis e il Levitra, che agiscono aumentando il flusso sanguigno al pene. Tuttavia, non tutti rispondono bene alla somministrazione farmacologica associata, talvolta, a effetti collaterali indesiderati. Altre soluzioni prevedono iniezioni di farmaci direttamente nel pene, “dispositivi a vuoto” per creare un’erezione e l’impianto di protesi peniene. Sebbene queste opzioni possano essere efficaci per alcuni uomini, sono invasive, costose e non prive di rischi.

Fortunatamente, la costante e preziosa evoluzione della medicina, ha permesso, negli ultimi anni, lo sviluppo di diverse opzioni di trattamento, tra cui le “onde d’urto a bassa frequenza”, raccomandate a coloro che non rispondono bene ai trattamenti convenzionali o che desiderano evitare gli effetti collaterali dei farmaci.

Questo trattamento si basa sull’uso di onde acustiche a bassa intensità che stimolano la vascolarizzazione e la rigenerazione tissutale nell’area del pene. Le onde d’urto migliorano il flusso sanguigno, aumentando così la capacità di ottenere e mantenere un’erezione; agiscono stimolando la produzione di fattori di crescita e aumentando la formazione di nuovi vasi sanguigni nel tessuto erettile. Il processo, noto come angiogenesi, migliorando il flusso, favorisce l’erezione o ne migliora la performance.

Diversi sono i vantaggi offerti dalle onde d’urto a bassa frequenza tra i quali:

1. Non invasività: Il trattamento non richiede incisioni o procedure chirurgiche, riducendo il rischio di complicazioni e il periodo di recupero.

2. Sicurezza: Le onde d’urto a bassa frequenza sono generalmente sicure, ben tollerate, con pochi effetti collaterali riportati.

3. Efficacia: Numerosi studi hanno dimostrato che le onde d’urto possono migliorare significativamente la funzione erettile e la qualità delle erezioni in molti uomini.

4. Risultati a lungo termine: I benefici del trattamento con onde d’urto possono durare fino a due anni o più, con alcuni uomini che riportano miglioramenti anche dopo un solo ciclo di trattamento. 5. Complementare ad altre terapie: possono essere utilizzate in combinazione con altre opzioni di trattamento per massimizzare i risultati, come la terapia farmacologica o la terapia sessuale.

Le onde d’urto a bassa frequenza rappresentano un’opzione terapeutica raccomandata per coloro che cercano un trattamento efficace e sicuro per questo disturbo. I risultati raggiunti sono molto incoraggianti ma è fondamentale consultare un medico specialista per valutare la scelta più efficace, per pianificare un piano di trattamento personalizzato, per ottenere i risultati sperati preferibilmente senza correre rischi eccessivi per la salute.