Ai domiciliari a Santa Lucia del Mela, viene ritrovato nel Nisseno

Nella tarda serata di giovedì si era allontanato da casa, dove era ai domiciliari per sequestro di persona e lesioni, a Santa Lucia del Mela, per nascondersi a casa della compagna, a Delia, in provincia di Caltanissetta.

I carabinieri di Barcellona e Santa Lucia del Mela lo hanno ritrovato ieri pomeriggio, dopo una serrata ricerca. Si tratta di un 26enne rumeno, Vasile Constantin Cimpoesu, che ora è stato portato nel carcere di Caltanissetta.