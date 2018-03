Francavilla. Auto si schianta in contrada Arancia, muore anziana di 88 anni

FRANCAVILLA DI SICILIA. Un’anziana signora ha perso la vita oggi pomeriggio intorno alle 14 in seguito ad un incidente stradale verificatosi alle porte di Francavilla, in contrada Arancia, lungo la strada principale che conduce al paese. Carmela Zullo (questo il nome della vittima), 88 anni, era a bordo di una utilitaria insieme al figlio e alla nuora, che si trovava alla guida. Per cause in corso di accertamento la conducente ha perso il controllo del mezzo schiantandosi su un muro. Il figlio e la nuora dell’anziana signora deceduta, rimasti seriamente feriti, sono stati trasferiti con l’elisoccorso all’ospedale Papardo di Messina.