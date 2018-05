Cure psicologiche, nasce "sostieni un paziente a distanza". Ecco come fare

“Sostieni un paziente a distanza” è un’ associazione nata nel Novembre del 2016, che si pone l’obiettivo di dare agli individui appartenenti alle fasce socio-economiche più svantaggiate la possibilità di usufruire della cura psicologica.

Come funziona?

La persona in difficoltá psichica che fa richiesta a “Sostieni un paziente a distanza” per ricevere supporto psicologico, verrà seguita da uno degli Psicologi che hanno aderito all’associazione e pagherà un contributo di 2 euro per incontro. La restante parte dell’onorario dello psicologo, pari a 28€, verrá coperta dall’associazione attraverso le erogazioni liberali dei suoi sostenitori. La decisione di fissare un onorario politico di 30€ totali per incontro è una libera scelta degli operatori di Sostieni per rendere il servizio fruibile alla maggior parte delle persone e contribuire al benessere sociale.

Favorire la cura psicologica anche alle persone in difficoltà economica o a basso reddito si traduce in un miglioramento culturale a vantaggio della collettività.

Nel contempo “Sostieni un paziente a distanza” intende sostenere gli psicologi per lavorare nel proprio settore, combattendo e ostacolando la disoccupazione o la sottoccupazione.

Nel progetto si intrecciano pertanto due priorità:

Promozione del benessere psichico anche per i soggetti meno abbienti.

Promozione delle competenze di giovani professionisti motivati a fare la propria parte per una società migliore.

Questa cordata di solidarietà è costituita da:

i fruitori

gli operatori

i sostenitori

TUTTI impegnati per un benessere comune.

“Sostieni un paziente a distanza” si autofinanzia e pertanto ha bisogno di tutti coloro che vogliano supportarla o contribuire.

Nel corso del nostro primo anno di attività sul territorio di Messina, abbiamo accolto le richieste di supporto psicologico di più di venti persone e abbiamo ricevuto aiuti attraverso:

- Crowdfunding sulla piattaforma web www.eppela.com

- “Il braccialetto di Sostieni” - Raccolta fondi continuativa

- Feltrinelli point . Presentazione dell’associazione presso la libreria “Feltrinelli point”

- Sorteggio di premi in occasione delle festività offerti dalle Aziende agricole

“ColtiviAmo”di Gualtieri Sicaminò (Messina)

“Fratelli Silvestri” di Vibo Valentia ( Reggio Calabria).

- Scuola calcio “Fairplay” - Torneo di calcio “ I piccoli leoni”, indirizzato ai bambini delle scuole di calcio della città di Messina

- “Seniart” - Raccolta fondi organizzata dall’azienda agricola” Senia Plants & Garden Center”.

- “ A.S.D. Meeting S.C. Runner” - Presentazione dell’associazione e raccolta fondi presso la gara podistica su strada, Terzo memorial Cristina Calleri.

Si può contribuire

Con 120 € per garantire un mese di incontri di sostegno per quattro colloqui complessivi.

per garantire di incontri di sostegno per quattro colloqui complessivi. Con 480€ per garantire quattro mesi di incontri di sostegno psicologico.

per garantire di incontri di sostegno psicologico. Con 720€ per garantire sei mesi di incontri di sostegno psicologico.

per garantire di incontri di sostegno psicologico. Con 1.440€ per garantire un anno di incontri di sostegno psicologico.

Oppure versando una quota libera mensile o annuale utilizzando le seguenti coordinate bancarie IT 43 J 05034 16502 0000000002118

IL Presidente

Donatella Lisciotto

Membro Ordinario della Società Psicoanalista Italiana (SPI-IPA)