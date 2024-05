Terreni puliti per un’estate senza incendi

Per prevenire gli incendi serve il contributo di tutti. Pulire i terreni è essenziale. Serve anche un monitoraggio diffuso

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275; “Questa è la situazione sotto il ponte dell’autostrada Tremestieri. Rischio incendio. Case vicine”.

Abbiamo segnalato la situazione. Comune e Cas stanno facendo le verifiche e magari l’intervento era già programmato. Quel che risulta evidente è la necessità di una scerbatura da effettuare al più presto e comunque prima che arrivi il caldo estivo.

Per prevenire gli incendi serve l’aiuto di tutti

La prevenzione degli incendi va effettuata ad ampio raggio con il coinvolgimento e il senso di responsabilità di tutti. Il Comune ha avviato per tempo una campagna tesa ad evitare che il fuoco torni a minacciare le nostre terre e si ripetano le situazioni spiacevoli dell’anno scorso. Però per trascorrere finalmente un’estate tranquilla serve che ognuno faccia la sua parte. Da questo punto di vista è essenziale tenere i terreni puliti per ridurre al massimo il rischio di accensione e propagazione delle fiamme. Così come è estremamamente utile un monitoraggio diffuso del territorio da parte dei cittadini e delle realtà associative che si relazionano in ogni modo con il meraviglioso ambiente che ci circonda.