“A Camaro San Paolo spazzamento carente”

Purtroppo, nonostante l'impegno di Messina Servizi, alcune zone della città rimangono sporche

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275:” Via Camaro San Paolo Messina è sempre sporca. A sup tempo spazzavano i tirocinanti della Messina Servizi. Da quando non ci sono più, tutte le strade non si possono guardare per la spazzatura che c’è.”

Messina Servizi è impegnata con decisione sul fronte dello spazzamento in città. Le foto inviate dal lettore, però, mostrano una situazione che andrebbe sottoposta a maggiore attenzione.