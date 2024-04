Rione Santa Chiara. Discarica abusiva sotto la video camera

La segnalazione di un lettore

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Discarica abusiva in via San Riccardo, rione Santa Chiara. Mi domando se le telecamere funzionino in via San Riccardo”.

In effetti, l’immagine sottostante mostra una video camera che, però, al momento in cui è stata scattata la foto appare direzionata in direzione opposta all’area in cui i soliti incivili hanno lasciato vecchi mobili, suppellettili e rifiuti di ogni genere. Vogliamo sperare che chi di dovere abbia potuto, comunque, cogliere sul fatto gli autori dello scempio.

Abbiamo segnalato il problema alla polizia municipale, che sta facendo delle verifiche.