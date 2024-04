Via Garibaldi dalla prospettiva di un autobus

Come sono costretti a viaggiare gli autobus in via Garibaldi

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Questa dovrebbe essere la corsia preferenziale del bus in via Garibaldi”.

Le foto lasciano intravedere le condizioni in cui gli autobus sono costretti a transitare in via Garibaldi. Potrebbero scorrere velocemente all’interno della corsia preferenziale e, invece, per il parcheggio incivile di tanti automobilisti, rimangono imbottigliati in mezzo al traffico. Ne risentono, così, la velocità e l’affidabilità del servizio di trasporto pubblico che, finalmente, è diventato un’alternativa praticabile al mezzo privato.

Il tratto di via Garibaldi di cui parliamo è quello compreso tra viale Giostra e la Prefettura. In quell’arteria passano tante linee di autobus. Considerato che, nonostante le multe che in qualche occasione sono state elevate, l’inciviltà continua, crediamo sia venuto il momento che l’amministrazione comunale consideri seriamente la possibilità di installare i cordoli.