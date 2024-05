La pessima abitudine di occupare parcheggi

Una pessima abitudine che andrebbe sanzionata

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Dove vive l’anarchia: siamo in via Santa Cecilia, mastelli per l’immondizia, vasi con piante e motorino al posto dei parcheggi delle auto…”.

In effetti, a Messina è piuttosto diffusa e impunita l’abitudine di occupare parcheggi per sottrarli alla libera fruizione e riservarli all’abuso di qualche operatore economico. Giova ricordare che si tratta di spazi pubblici che non possono essere lasciati all’anarchia e alla legge del più forte.