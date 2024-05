Questo oleandro va raddrizzato

L'albero si trova nei pressi del tribunale. E' spiacevole vederlo così piegato

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Povero albero, va raddrizzato una volta per tutte”.

Ci troviamo in via Tomamso Cannizzaro poco sopra l’angolo con via Cesare Battisti nei pressi del Tribunale. In effetti l’oleandro che si vede nella foto merita un intervento tempestivo. Il palo di supporto, pur essendo di dimensioni adeguate, non regge il il peso dell’albero e, dunque, andrebbe collocato in modo idoneo nel terreno. Facciamo appello alla presidente di Messina Servizi, Maria Grazia Interdonato, affinché risolva presto la situazione.