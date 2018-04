MXGP. In Portogallo è dominio Herlings. Cairoli secondo

Herlings continua ad essere il vero mattatore del circus MXGP. In portogallo ottiene la seconda doppietta consecutiva. Secondo il nove volte campione del Mondo Cairoli, protagonista di una bella rimonta dal settimo al secondo posto causa spègnimeto della moto. A chiudere il podio ecco trovare Gajser.

In gara 1 Herlings subito al comando ma è Cairoli a dar spettacolo. Il siciliano spegnela moto, la riaccende, e ha immediatamente recuperato la posizione appena persa. La risalita inizia con il sorpasso a Clement Desalle e Romain Febvre. A due giri dalla fine, dopo una battaglia ruota a ruota, il siciliano si prende il terzo posto su Paulin e il secondo su Gajser.

In gara 2 decisive le prime curve. Febvre prende il comando ma contro lo strapotere di Herlings ela rabbia di Cairoli non può far nulla. L'olandese, conpagno di squadra di team del nove volte campione del Mondo, grazie ad un secondo primo posto, fa sua la kermesse, portando a sedici i punti di vantggio dal siciliano. Per Gajser ecco arrivare il primo podio stagionale.

Prossima tappa in Russia per la prima volta inserita lo scorso anno in calendario. Fu Desalle a dominare il tracciato di Orlyonok con Tony Cairoli quinto causa due cadute.