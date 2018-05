Campionato Italiano Velocità Montagna. Riecco Magliona a fianco della CST

Omar Magliona, ilota sassarese, campione in carica tra i prototipi E2SC e vicecampione assoluto, rilancia i programmi riguardanti il Campionato Italiano Velocità Montagna. Nel fine settimana andrà di scena la 44esima edizione dell'Alpe del Navegal, in Veneto, e il pilota sardo si dice pronto alla kermesse motoristica come portacolori della scuderia CST Sport.

Impegnativa è stato il lavoro di programmazione durante il periodo invernale, che ha permesso al campione sardo, impegnato anche nella promozione della onlus Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, di consolidare partnership fondamentali. Il sette volte campione italiano nella classica cronoscalata che si corre in provincia di Belluno e che ha vinto nel 2007 vivrà un “ri-debutto”ancora una volta a bordo della sua orma M20 Fc Zytek che però, rispetto al passato presenta qualche aggiornamento.

Magliona dichiara nell’imminenza dell’esordio stagionale: “Dobbiamo subito riadattarci al clima gara e alla Norma-Zytek. Sarà una sfida impegnativa, anche per le incognite del meteo. E al Nevegal, new-entry nel Tricolore Montagna, non corro da molte stagioni. Conservo però bei ricordi e non vedo l’ora di rimettere tuta e casco dopo un inverno lunghissimo. Sono orgoglioso di farlo con al fianco partnership nuove e confermate, a iniziare dalla scuderia CST Sport fino alle varie collaborazioni tecniche e commerciali. Rimettiamo di nuovo tutto in gioco con profonda motivazione e soprattutto con la consapevolezza che dobbiamo far bene e lottare sempre ai vertici a fronte di rivali preparati e competitivi. Il CIVM 2018 sarà difficile e intenso e per questo ancora più esaltante!”.