La Waterpolo a Roma in cerca del miracolo sportivo

Dopo aver sciupato due ghiotte opportunità in casa contro Florentia e Cosenza per rientrare in zona playout, la Waterpolo Messina va a caccia del “miracolo” sportivo nelle ultime tre gare della stagione regolare nel tentativo di centrare una salvezza che appare sempre più difficile da raggiungere. Si inizia domani contro Roma poi Padova e Catania. Tutti macth che, secondo pronostici, non vedono favorite le peloritane.

Le ragazze giallorosse, guidate a bordo vasca dalla Begin, cercheranno di ribaltare i pronostici anch perchè, per molte, non è sicura la riconferma in squadra per il prossimo anno. La Waterpolo Messina dovrà giocare un match intelligente contro una squadra che ha nella fase offensiva il suo punto di forza. Un risultato positivo in terra capitolina potrebbe far rientrare la compagine peloritana in zona playout.

Per il raggiungimento dell'obbiettivo occhi puntati sullo scontro diretto per la salvezza tra Cosenza e Florentia. In casa giallorossa tuttavia vige una sola parola d'ordine, vietato sbagliare.