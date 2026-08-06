 Finisce in un burrone con il trattore, muore allevatore 61enne

Finisce in un burrone con il trattore, muore allevatore 61enne

Redazione

Finisce in un burrone con il trattore, muore allevatore 61enne

giovedì 06 Agosto 2026 - 08:37

La tragedia a Pettineo. Le ricerche di Saverio Di Marco erano partite il giorno prima sui Nebrodi

PETTINEO – “La comunità di Pettineo si stringe con profondo dolore attorno alla famiglia di Saverio Di Marco, scomparso tragicamente mentre svolgeva il lavoro che aveva amato e portato avanti con dedizione per tutta la vita”. Così l’amministrazione comunale. Il 61enne allevatore è stato trovato, con il suo trattore, in un burrone nella contrada Piana, al confine con Mistretta, sui Nebrodi. Dalla sera precedente era scattato l’allarme perché di lui si erano perse le tracce.

Saverio Di Marco


Continua l’amministrazione su Facebook: “Saverio era un uomo profondamente legato alla sua terra, che ha dedicato ogni giorno al lavoro nei campi e all’allevamento, contribuendo con impegno e sacrificio a custodire le tradizioni e l’identità del nostro territorio. In questa estate così difficile, segnata da lutti che hanno colpito duramente la nostra comunità, ci troviamo ancora una volta a condividere un dolore che coinvolge tutti. Ogni perdita lascia un vuoto profondo e ci ricorda quanto sia preziosa la vita e quanto sia importante rimanere uniti nei momenti più difficili”.
“A nome dell’amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza, esprimiamo le più sentite condoglianze e la nostra sincera vicinanza alla moglie,ai figli, ai familiari e a tutti coloro che hanno voluto bene a Saverio. Che il ricordo del suo esempio di lavoro, onestà e amore per la propria terra possa accompagnare e sostenere quanti oggi ne piangono la scomparsa”.

I funerali oggi alle 17 nella chiesa madre di Pettineo.

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