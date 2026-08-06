Basket School Messina nel girone F in Interregionale, le avversarie e il calendario

La stagione regolare comincia il 27 settembre e termina l'11 aprile, nello stesso girone anche la Svincolati Milazzo e Barcellona Basket 4.0

MESSINA – Ufficiale il girone della Basket School Messina, la prima formazione cestistica cittadina è inserita nel girone F, Conference Sud, di Serie B Interregionale. Al pari degli scolari anche i peloritani della Svincolati Milazzo e Barcellona Basket 4.0. Tra le altre siciliane la Virtus Kleb Ragusa e Gela. Le calabresi Rende e Catanzaro. Più Sarno, Marigliano, Angri, Benevento, Termoli, Piedimonte Matese e Sora per arrivare a quattordici squadre in tutto. Manca all’appello la Viola Reggio Calabria che è stata ripescata in Serie B Nazionale.

Il campionato prevede una promozione in B nazionale da giocarsi poi ai playoff, prime otto squadre del girone, e chi vince poi in finale di conferenze con la vincente del girone E. Previste tre retrocessioni: una diretta per l’ultima in classifica e due ai playout tra le classificate dal decimo al tredicesimo posto.

La stagione regolare inizierà il weekend del 26-27 settembre e terminerà l’11 aprile, obbligo di disputare l’ultima giornata in contemporanea. La competenza è del Comitato Regionale Campania e anche il giudice sportivo e le designazioni arbitrali.

Il calendario della Basket School Messina

La società Baskt School Messina giocherà le proprie partite casalinghe al PalaTracuzzi di domenica, quando non previsto turno infrasettimanale. Nella prima giornata esordio in casa contro Academy Catanzaro, ultima giornata la tredicesima sempre in casa e sarà il derby col Milazzo. L’altra sfida calda contro Barcellona all’undicesima con il concentramento dei derby siciliani, anche Gela e Ragusa, nelle fasi finali del girone.

1ª giornata Academy Catanzaro (And. 27 settembre 2026 – Rit. 10 gennaio 2027)

2ª giornata Rende (And. 4 ottobre 2026 – Rit. 17 gennaio 2027)

3ª giornata Marigliano (And. 11 ottobre 2026 – Rit. 24 gennaio 2027)

4ª giornata Benevento (And. 18 ottobre 2026 – Rit. 31 gennaio 2027)

5ª giornata Angri (And. 25 ottobre 2026 – Rit. 7 febbraio 2027)

6ª giornata Termoli (And. 1 novembre 2026 – Rit. 14 febbraio 2027)

7ª giornata Sora (And. 8 novembre 2026 – Rit. 21 febbraio 2027)

8ª giornata Pol. Matese (And. 15 novembre 2026 – Rit. 28 febbraio 2027)

9ª giornata Sarno (And. 22 novembre 2026 – Rit. 7 marzo 2027)

10ª giornata Gela (And. 29 novembre 2026 – Rit. 14 marzo 2027)

11ª giornata Barcellona (And. 6 dicembre 2026 – Rit. 21 marzo 2027)

12ª giornata Ragusa (And. 13 dicembre 2026 – Rit. 4 aprile 2027)

13ª giornata Milazzo (And. 20 dicembre 2026 – Rit. 11 aprile 2027)

Il calendario di Svincolati Milazzo

Subito derby tra Milazzo e Barcellona alla prima giornata. I mamertini fanno visita al PalAlberti ai cugini, nella seconda giornata esordio in casa al PalaMilone contro la Polisportiva Matese. Ultima giornata fuori casa con la Basket School Messina. Le partite casalinghe di Svincolati Milazzo la domenica.

1ª giornata Barcellona (And. 27 settembre 2026 – Rit. 10 gennaio 2027)

2ª giornata Pol. Matese (And. 4 ottobre 2026 – Rit. 17 gennaio 2027)

3ª giornata Sora (And. 11 ottobre 2026 – Rit. 24 gennaio 2027)

4ª giornata Academy Catanzaro (And. 18 ottobre 2026 – Rit. 31 gennaio 2027)

5ª giornata Rende (And. 25 ottobre 2026 – Rit. 7 febbraio 2027)

6ª giornata Marigliano (And. 1 novembre 2026 – Rit. 14 febbraio 2027)

7ª giornata Ragusa (And. 8 novembre 2026 – Rit. 21 febbraio 2027)

8ª giornata Benevento (And. 15 novembre 2026 – Rit. 28 febbraio 2027)

9ª giornata Termoli (And. 22 novembre 2026 – Rit. 7 marzo 2027)

10ª giornata Angri (And. 29 novembre 2026 – Rit. 14 marzo 2027)

11ª giornata Sarno (And. 6 dicembre 2026 – Rit. 21 marzo 2027)

12ª giornata Gela (And. 13 dicembre 2026 – Rit. 4 aprile 2027)

13ª giornata Messina (And. 20 dicembre 2026 – Rit. 11 aprile 2027)

Il calendario di Barcellona Basket 4.0

Per Barcellona Basket 4.0 esordio infuocato al PalAlberti arriva nella prima giornata il Milazzo, prima trasferta stagionale in quel di Benevento il sabato successivo. L’ultima della stagione contro Rende in casa, le partite casalinghe dei longanesi si disputano di domenica.

1ª giornata Milazzo (And. 27 settembre 2026 – Rit. 10 gennaio 2027)

2ª giornata Benevento (And. 4 ottobre 2026 – Rit. 17 gennaio 2027)

3ª giornata Angri (And. 11 ottobre 2026 – Rit. 24 gennaio 2027)

4ª giornata Sarno (And. 18 ottobre 2026 – Rit. 31 gennaio 2027)

5ª giornata Termoli (And. 25 ottobre 2026 – Rit. 7 febbraio 2027)

6ª giornata Sora (And. 1 novembre 2026 – Rit. 14 febbraio 2027)

7ª giornata Pol. Matese (And. 8 novembre 2026 – Rit. 21 febbraio 2027)

8ª giornata Ragusa (And. 15 novembre 2026 – Rit. 28 febbraio 2027)

9ª giornata Gela (And. 22 novembre 2026 – Rit. 7 marzo 2027)

10ª giornata Marigliano (And. 29 novembre 2026 – Rit. 14 marzo 2027)

11ª giornata Messina (And. 6 dicembre 2026 – Rit. 21 marzo 2027)

12ª giornata Academy Catanzaro (And. 13 dicembre 2026 – Rit. 4 aprile 2027)

13ª giornata Rende (And. 20 dicembre 2026 – Rit. 11 aprile 2027)