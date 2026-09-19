118 soccorre donna in travaglio ma non c’è tempo: la piccola Andrea nasce in ambulanza

L'episodio è avvenuto durante il viaggio in autostrada da Capo d'Orlando verso l'ospedale di Patti. Gli auguri della Seus Sicilia a mamma e figlia

NEBRODI – “A volte, nel 118, il viaggio verso l’ospedale può trasformarsi in qualcosa di straordinariamente unico. Questa sera (ieri sera, n.d.r.), la Delta 26 della postazione 118 di Capo d’Orlando, su disposizione della Centrale operativa 118 di Messina, diretta dal dottor Domenico Runci, è stata inviata per prestare soccorso a una donna in travaglio. Durante il trasporto, però, la piccola Andrea ha scelto di nascere proprio in ambulanza, mentre l’equipaggio percorreva l’autostrada direzione Pronto soccorso ginecologico di Patti. Alle 20:49, è iniziato così un momento tanto inatteso quanto delicato: la dottoressa Licia Musca, insieme agli autisti-soccorritori Fazio Sebastiano e Messina Nunziatina, ha assistito la mamma durante il parto, accompagnando la nascita della piccola Andrea. Alle 20:55, appena sei minuti dopo, la Delta 26 ha raggiunto il Pronto Soccorso dell’Ospedale Barone Romeo, dove le équipe del Pronto Soccorso erano pronte ad accogliere mamma e neonata. Benvenuta al mondo, Andrea. E grazie a chi, questa sera, ti ha accompagnata nel tuo primo viaggio”.

Questo l’emozionante racconto del travaglio e della nascita della bambina durante il trasporto del 118 sulla pagina Facebook di Seus, Emergenza Urgenza Sanitaria 118 Sicilia.

Continua la narrazione sui social: “Ad attenderli un applauso da parte del personale sanitario del P.S. Un gesto semplice, ma capace di racchiudere tutta l’emozione di un momento che resterà nel ricordo di chi lo ha vissuto. Questa è anche la straordinarietà del Sistema 118: essere pronti a intervenire in ogni circostanza, trasformando preparazione, competenza e capacità assistenziale in cura, protezione e sicurezza, anche quando ogni previsione cambia improvvisamente. Il presidente della Seus 118 Sicilia Riccardo Castro esprime il proprio ringraziamento alla Centrale operativa di Messina e all’equipaggio della Delta 26, sottolineando come episodi come questo rappresentino una testimonianza concreta della professionalità e della dedizione con cui ogni giorno gli operatori del 118 sono al fianco dei cittadini. A mamma e figlia gli auguri più affettuosi di tutta la Seus 118 Sicilia”.