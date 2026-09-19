 Giornata nazionale della Sla, tanti messinesi all'appuntamento con l'associazione Cambiamenti

Giornata nazionale della Sla, tanti messinesi all’appuntamento con l’associazione Cambiamenti

Redazione

Giornata nazionale della Sla, tanti messinesi all’appuntamento con l’associazione Cambiamenti

sabato 19 Settembre 2026 - 17:00

Illustrate iniziative e programmi a supporto delle famiglie

Ottima partecipazione dei cittadini messinesi (e non) in occasione della Giornata nazionale della SLA all’Open Day organizzato da Cambiamenti APS a Messina, nella sede operativa dell’Associazione in via Ghibellina 12.

I volontari dell’associazione Cambiamenti, guidata dal presidente Giuseppe Caristi, hanno ricevuto tante domande e richieste di supporto da malati affetti da Sla e dai rispettivi assistenti. In particolare, diverse famiglie hanno chiesto ed ottenuto informazioni sull’assegno di cura per la disabilità gravissima (in scadenza al 31 dicembre 2026) e sul bonus caregiver (in scadenza al 15 ottobre 2026).

I volontari dell’Associazione hanno dato indicazioni sulla documentazione necessaria per la presentazione delle varie istanze alle competenti Pubbliche Amministrazioni e per alcuni è stata anche presentata la domanda online. Il presidente Caristi ha illustrato ad un buon numero di cittadini interessati le iniziative in corso e le attività future che verranno realizzate sul territorio a favore dei malati di Sla (una patologia neurodegenerativa, al momento senza cure efficaci) e delle loro famiglie.

Un bilancio, dunque, molto positivo di questa giornata che ha consentito ai componenti dell’associazione di raccogliere anche spunti utili e riflessioni concrete. Cambiamenti Aps offre gratuitamente servizi di consulenza, sostegno psicologico e supporto socio sanitario; l’Associazione organizza periodicamente incontri e campagne di sensibilizzazione, in sinergia con le istituzioni, le realtà associative locali e i cittadini. Coloro che volessero ricevere maggiori informazioni sulle attività in essere potranno contattare direttamente l’Associazione all’indirizzo email: segreteria@cambiamentiaps.it

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