Giornata nazionale della Sla, tanti messinesi all’appuntamento con l’associazione Cambiamenti

Illustrate iniziative e programmi a supporto delle famiglie

Ottima partecipazione dei cittadini messinesi (e non) in occasione della Giornata nazionale della SLA all’Open Day organizzato da Cambiamenti APS a Messina, nella sede operativa dell’Associazione in via Ghibellina 12.

I volontari dell’associazione Cambiamenti, guidata dal presidente Giuseppe Caristi, hanno ricevuto tante domande e richieste di supporto da malati affetti da Sla e dai rispettivi assistenti. In particolare, diverse famiglie hanno chiesto ed ottenuto informazioni sull’assegno di cura per la disabilità gravissima (in scadenza al 31 dicembre 2026) e sul bonus caregiver (in scadenza al 15 ottobre 2026).

I volontari dell’Associazione hanno dato indicazioni sulla documentazione necessaria per la presentazione delle varie istanze alle competenti Pubbliche Amministrazioni e per alcuni è stata anche presentata la domanda online. Il presidente Caristi ha illustrato ad un buon numero di cittadini interessati le iniziative in corso e le attività future che verranno realizzate sul territorio a favore dei malati di Sla (una patologia neurodegenerativa, al momento senza cure efficaci) e delle loro famiglie.

Un bilancio, dunque, molto positivo di questa giornata che ha consentito ai componenti dell’associazione di raccogliere anche spunti utili e riflessioni concrete. Cambiamenti Aps offre gratuitamente servizi di consulenza, sostegno psicologico e supporto socio sanitario; l’Associazione organizza periodicamente incontri e campagne di sensibilizzazione, in sinergia con le istituzioni, le realtà associative locali e i cittadini. Coloro che volessero ricevere maggiori informazioni sulle attività in essere potranno contattare direttamente l’Associazione all’indirizzo email: segreteria@cambiamentiaps.it