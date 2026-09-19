Domenica allerta gialla in Sicilia e Calabria

Il bollettino della Protezione civile regionale. Dopo le bombe d'acqua nel Messinese di sabato, attenzione ai rischi idraulici e idrogeologici

SICILIA – Domenica 20 settembre allerta gialla in Sicilia, Calabria e Sardegna. Dopo le bombe d’acqua e il forte temporale nel Messinese, grande attenzione ai rischi meteo-idrogeologici e idraulici fino alle 24 di domenica, con un’ordinaria criticità. Da qui i vari bollettini, compreso quello del dipartimento della Protezione civile della presidenza della Regione siciliana.

Queste le previsioni meteo del nostro esperto Daniele Ingemi per il 20 settembre: al mattino cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con tempo prevalentemente soleggiato un po’ ovunque. Da metà giornata assisteremo allo sviluppo delle classiche nuvole cumuliformi sui rilievi. Nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore si potrebbe sviluppare sulle aree dei Peloritani meridionali e sconfinare fino al taorminese. Si tratterà di fenomeni che si esauriranno rapidamente nel pomeriggio. Altrove e sul capoluogo tempo più asciutto e soleggiato, con nubi di passaggio. In serata un po’ di nuvole si avvicineranno sul basso Tirreno. Massime sui +28°C e minime sui +23°C. Venti deboli, pronti a ruotare da Sud deboli sullo Stretto. Mari quasi calmi.

Le raccomandazioni ai cittadini di Messina per i rischi provocati dal maltempo

Queste le raccomandazioni del Comune di Messina: “Si invita la popolazione alla massima prudenza e, in particolare, a: evitare il transito e la sosta in sottopassi, zone depresse e aree soggette ad allagamento; non attraversare o avvicinarsi a corsi d’acqua, torrenti e impluvi, anche quando risultano apparentemente asciutti; prestare particolare attenzione alla guida in presenza di precipitazioni intense e ridotta visibilità; seguire le indicazioni e gli aggiornamenti diffusi dagli organismi istituzionali e dagli organi di Protezione civile; evitare di sottovalutare la rapidità con cui possono svilupparsi fenomeni temporaleschi localizzati”.

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