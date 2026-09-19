 Domenica allerta gialla in Sicilia e Calabria

Domenica allerta gialla in Sicilia e Calabria

Redazione

Domenica allerta gialla in Sicilia e Calabria

sabato 19 Settembre 2026 - 17:39

Il bollettino della Protezione civile regionale. Dopo le bombe d'acqua nel Messinese di sabato, attenzione ai rischi idraulici e idrogeologici

SICILIA – Domenica 20 settembre allerta gialla in Sicilia, Calabria e Sardegna. Dopo le bombe d’acqua e il forte temporale nel Messinese, grande attenzione ai rischi meteo-idrogeologici e idraulici fino alle 24 di domenica, con un’ordinaria criticità. Da qui i vari bollettini, compreso quello del dipartimento della Protezione civile della presidenza della Regione siciliana.

Queste le previsioni meteo del nostro esperto Daniele Ingemi per il 20 settembre: al mattino cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con tempo prevalentemente soleggiato un po’ ovunque. Da metà giornata assisteremo allo sviluppo delle classiche nuvole cumuliformi sui rilievi. Nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore si potrebbe sviluppare sulle aree dei Peloritani meridionali e sconfinare fino al taorminese. Si tratterà di fenomeni che si esauriranno rapidamente nel pomeriggio. Altrove e sul capoluogo tempo più asciutto e soleggiato, con nubi di passaggio. In serata un po’ di nuvole si avvicineranno sul basso Tirreno. Massime sui +28°C e minime sui +23°C. Venti deboli, pronti a ruotare da Sud deboli sullo Stretto. Mari quasi calmi.

Le raccomandazioni ai cittadini di Messina per i rischi provocati dal maltempo

Queste le raccomandazioni del Comune di Messina: “Si invita la popolazione alla massima prudenza e, in particolare, a: evitare il transito e la sosta in sottopassi, zone depresse e aree soggette ad allagamento; non attraversare o avvicinarsi a corsi d’acqua, torrenti e impluvi, anche quando risultano apparentemente asciutti; prestare particolare attenzione alla guida in presenza di precipitazioni intense e ridotta visibilità; seguire le indicazioni e gli aggiornamenti diffusi dagli organismi istituzionali e dagli organi di Protezione civile; evitare di sottovalutare la rapidità con cui possono svilupparsi fenomeni temporaleschi localizzati”.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Camere con vista sulla Farmacia del ‘500: a Roccavaldina “sboccia” la Locanda delle Rose VIDEO
Correnti, 50 anni di oreficeria a Messina. Come nasce un gioiello con la tecnica della cera persa VIDEO
Team Motors, usato garantito e auto aziendali a km zero Nissan e Volvo VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED