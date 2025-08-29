“150 vigili in più a Messina con i cantieri per il ponte, nuovi servizi e costi”

L'assessore Cicala, ieri in audizione alla commissione presieduta da Trischitta, ha parlato delle esigenze se partirà l'operazione

MESSINA – “Più vigili urbani, da 100 a 150, e più servizi serviranno nel momento in cui partirà l’operazione ponte. Il sindaco ha già avviato un dialogo in Prefettura. Dieci grandi cantieri a Messina. Uno grandissimo a Torre Faro, con trentamila metri quadri, e uno grandissimo a Contesse di 10-15mila metri quadri. In generale, ci vorranno una viabilità nuova e una scorta di questi mezzi, trasporti eccezionali e una gestione attenta sotto ogni punto di vista”. L’assessore Roberto Cicala, con delega alla Polizia municipale, ha parlato dell”effetto del ponte sullo Stretto su Messina se saranno avviati i cantieri. In commissione Ponte, con presidente Pippo Trischitta, questo è stato il tema ieri al centro del confronto a Palazzo Zanca.

Ha continuato Cicala: “Magari arriveranno 500 ingegneri e 500 dirigenti. Verranno con le famiglie e ci saranno bambini che inizieranno la scuola a Messina. Le esigenze di nuovi servizi saranno a 360 gradi: asili, mense, più necessità di acqua, più autobus. Uno studio che abbiamo fatto riguarda i vigili: un turno completo per la polizia municipale, per qualsiasi attività, in una settimana, in una postazione su quattro turni, prevede l’utilizzo di dodici persone. Quindi un nuovo sito gestito dalla polizia municipale include dodici persone nell’arco della settimana. 120 agenti potrebbero gestire 10-12 nuovi siti. E ci vorrà un nuovo servizio per gestire i turni non solo dei cento agenti già previsti ma di altri cento da assumere. E se arriveranno cinquemila lavoratori, e conseguenti alloggi, la quota per i rifiuti, ad esempio, sarà pagata da loro e la Tari si adeguerà. La presenza dei vigili, tra trasporti e movimenti, punti strategici, penso all’entrata a scuola, da 10 a 15 postazioni, dovrà aumentare. Bisognerà aggiungere dai 100 ai 150 poliziotti municipali in più. Cinque-sette milioni all’anno di costo per questa attività integrativa e non so ancora come sarà finanziata. E non so se l’attuale graduatoria potrà essere lasciata aperta. Mi sembra che siano trecento i nuovi candidati. Potrebbe essere un modo per garantire un’assunzione rapida”.

“Un reparto speciale dei vigili dedicato al ponte”

Un’analisi condivisa dal comandante della polizia municipale Giovanni Giardina: “Potrebbe servire un reparto speciale, oltre ai mezzi adatti per la vigilanza”. Da parte sua, il presidente della commissione Ponte, Trischitta, ha ipotizzato un assessore in più, in deroga, dedito alla grande opera. Per il capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, invece, è necessario che “Basile chieda i poteri speciali per l’emergenza traffico”.

