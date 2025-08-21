Messina. Concorso per 100 vigili urbani, dal 10 al 31 ottobre gli orali

I 291 candidati idonei si preparano per l'ultima fase della selezione

Ora ci sono il calendario ufficiale e le modalità di svolgimento delle prove orali del concorso per la copertura di 100 posti di agente di Polizia Locale, Area degli Istruttori. Dopo il superamento delle prove scritte da parte di 291 candidati, l’amministrazione comunale ha definito i dettagli per la fase finale della selezione.

Le prove orali si terranno a Palazzo Zanca, nel Salone delle Bandiere e in Sala Ovale tra il 10 e il 31 ottobre in due sessioni nei giorni feriali (giovedì e venerdì), con inizio alle ore 9 (mattina) e alle 15 (pomeriggio), e in un’unica sessione mattutina (inizio alle 9) il sabato. I candidati dovranno presentarsi per la registrazione mezz’ora prima dell’inizio. L’ordine di convocazione seguirà l’ordine alfabetico, a partire dalla lettera “M”, estratta lo scorso 26 giugno. L’assenza, per qualsiasi motivo, comporterà l’esclusione dal concorso.

L’esame orale verterà sulle materie già oggetto della prova scritta, ma accerterà anche la conoscenza della lingua inglese e l’uso delle tecnologie digitali. I candidati estrarranno a sorte le domande e la prova sarà considerata superata con un punteggio minimo di 36/60. L’elenco dei candidati esaminati con il relativo punteggio sarà affisso al termine di ogni giornata d’esame.

