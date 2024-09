“22° Giro podistico delle Eolie”, Guidetti e Bonassi vincono la tappa di Malfa

Domani il gran finale

Il penultimo atto del “22° Giro Podistico delle Isole Eolie” è andato in scena a Malfa, nell’isola di Salina. La manifestazione, organizzata dalla Polisportiva Europa con il supporto dei main sponsor S2 Sport e Orange Moon ed il patrocinio dell’Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo, ha proposto, questa mattina, ai partecipanti, nella 4^ tappa in calendario, un circuito di quasi 1 km, particolarmente tecnico e reso più impegnativo dalle folate di vento, da completare cinque volte.

La gara ha rivissuto l’avvincente duello tra l’emiliano Mattia Guidetti ed il laziale Fabio Rea, vinto, ancora una volta, dal portacolori della Corradini Rubiera con il crono di 18’06”. Piazza d’onore per Rea, giunto al traguardo dopo soli 9”. Terzo Luigi Guidetti (Corradini Rubiera); per lui 19’50”. A seguire: Luca Mastromarino (Atletica Pavese), Valerio Facciolo (Euroatletica), Paolo Pelagrilli (Filippide) e Salvatore Ceraolo dell’Amatori Sant’Agata Anspi. La lombarda Cristiana Bonassi (Arieni Team), dominatrice al femminile, si è piazzata ottava assoluta e naturalmente prima delle donne, chiudendo in 21’26”. Seconda Maria Grazia Roberti (Atletica Gavardo ‘90), attardata esattamente di 1’. Dopo di loro, sono arrivate nell’ordine: Elena Pollacchi (Liger Team Running), Elena Breusa (Gs Pomaretto), Maria Elisabetta Lana (Atletica Cafasse), Nadia Turotti (Rebo Gussago), Rosangela Gregis (Cus Bergamo) e Francesca Colafati della Fidippide Messina.

Per quanto riguarda le classifiche generali, i podi sono gli stessi della prova di Malfa con Mattia Guidetti che dovrà gestire 1’10” di vantaggio su Rea per aggiudicarsi il Giro, bissando il successo del 2023, nell’appuntamento di chiusura di domani (sabato 14 settembre), quando lo start di Lingua darà il via all’appuntamento conclusivo di 8,3 km. Poi il programma prevede la tradizionale cerimonia di premiazione dell’evento sportivo.