26enne trovato gravemente ferito sull’asfalto, forse un volo dal quarto piano

È accaduto nel pomeriggio a Milazzo, il giovane sarebbe caduto dal balcone. Indagano i carabinieri

È in gravi condizioni al Policlinico di Messina il 26enne di Milazzo trovato riverso sull’asfalto in via Gaeta, gravemente ferito. Il giovane stando ai primi accertamenti sarebbe caduto da un balcone del quarto piano. La dinamica è però ancora al vaglio dei Carabinieri. È successo poco prima delle 17.



Il ragazzo era in una pozza di sangue, tra le auto in sosta. Immediato l’allarme al 118 e la richiesta dell’elisoccorso per il trasporto all’ospedale universitario di Messina.

Ancora incerta la causa dell’episodio, ma dai primi rilievi non emergono sospetti su altre persone coinvolte.