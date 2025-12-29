Dalla nascita a oggi: l’emozionante mostra sui 125 anni del Messina FOTO

Dalla storica maglia azzurra alla recente giallorossa, sempre con lo scudo sul petto: riscoprire la storia del club verso un futuro migliore

MESSINA – La mostra-evento sui 125 anni di storia del Messina e del calcio in città è una vera gemma in grado di dare non poche emozioni ai tifosi della biancoscudata. Non a caso nel primo dei due giorni al PalaCultura l’iniziativa ha riscosso un discreto successo. Tra le primissime maglie blu e bianca/blu e la più recente giallorossa scorrono decine di divise storiche, che abbracciano ogni epoca e ogni categoria vissuta dal Messina.

Organizzata dalla Società cooperativa Calcio Messina, la mostra riaprirà i battenti anche domani. A corredo diverse iniziative anche per i più piccoli, così come nel pomeriggio odierno, ad esempio, Marco Boncoddo ha presentato il suo libro “Fairplay, I ‘ngrisi del Messina Football Club”. Il romanzo ripercorre, tra aneddoti veri ed elementi narrativi, le tappe che hanno portato alla nascita del calcio nella città dello Stretto.