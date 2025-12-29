 Dalla nascita a oggi: l'emozionante mostra sui 125 anni del Messina FOTO

Dalla nascita a oggi: l’emozionante mostra sui 125 anni del Messina FOTO

Giuseppe Fontana

Dalla nascita a oggi: l’emozionante mostra sui 125 anni del Messina FOTO

lunedì 29 Dicembre 2025 - 20:32

Dalla storica maglia azzurra alla recente giallorossa, sempre con lo scudo sul petto: riscoprire la storia del club verso un futuro migliore

MESSINA – La mostra-evento sui 125 anni di storia del Messina e del calcio in città è una vera gemma in grado di dare non poche emozioni ai tifosi della biancoscudata. Non a caso nel primo dei due giorni al PalaCultura l’iniziativa ha riscosso un discreto successo. Tra le primissime maglie blu e bianca/blu e la più recente giallorossa scorrono decine di divise storiche, che abbracciano ogni epoca e ogni categoria vissuta dal Messina.

Organizzata dalla Società cooperativa Calcio Messina, la mostra riaprirà i battenti anche domani. A corredo diverse iniziative anche per i più piccoli, così come nel pomeriggio odierno, ad esempio, Marco Boncoddo ha presentato il suo libro “Fairplay, I ‘ngrisi del Messina Football Club”. Il romanzo ripercorre, tra aneddoti veri ed elementi narrativi, le tappe che hanno portato alla nascita del calcio nella città dello Stretto.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Per un Natale di resistenza tra il mondo in fiamme e le nostre periferie
De Luca: “Messina ‘violentata’ da destra e sinistra, noi abbiamo cancellato quel disastro”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED