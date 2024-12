33enne si allontana da casa, “non abbiamo notizie dal 26 dicembre”

Messina. Si chiama Francesca Arena, abita a Venetico e a lanciare l'appello sui social è il compagno

MESSINA – Momenti di apprensione per una 33enne, Francesca Arena, scomparsa da Venetico nel primo pomeriggio di martedì 26 dicembre. La donna si è allontanata dalla propria abitazione intorno alle 14 e da allora non si hanno più notizie. A denunciare l’accaduto il compagno sui social: “Il suo cellulare è spento, non è da lei. Per favore, chiunque la veda mi contatti al 388 0928835. Abbiamo allertato già le forze dell’ordine. Zona Messina e limitrofi. Era vestita con un giubbotto nero, dei pantaloncini jeans con dei leggings sotto neri e stivali neri”.

Secondo quanto riferito tra i commenti del post, Francesca Arena è stata avvistata per l’ultima volta a Messina nella mattinata di ieri, 27 dicembre. Indagini dei carabinieri in corso.

Aggiornamento delle 15.30: la donna è stata riconosciuta dalla polizia nella zona di Giostra.

