“4 giorni con la carcassa di un gatto davanti alla casa”

Una cittadina racconta: "Ho una disabilità grave e la situazione mi ha bloccato nel mio appartamento". Segnalato a vigili e Messina Servizi

L’immagine è di repertorio

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275. Una cittadina messinese racconta che non riesce a liberarsi dalla carcassa di un gatto davanti alla porta di casa. “È successo che un automobilista incivile, che si è ritrovato un gatto imbattutosi tra le ruote del suo Suv, ha creduto bene di fermarsi davanti a casa mia per disfarsi del cadavere. Cioè, tale troglodita ha abbandonato un gatto morto sul marciapiede antistante al mio ingresso di casa. Allertati i vigili, i carabinieri, Messina Servizi, un consigliere comunale, pare che debbano passare quattro giorni prima che qualcuno rimuova la carcassa, che intanto è andata in putrefazione e mi impedisce l’entrata e uscita dal mio portone. L’aggravante è che io sono un soggetto disabile in necessità di fisioterapia e visite mediche importanti”.

Spiega la cittadina: “Ho dovuto rinunciare ai miei imprescindibili appuntamenti di fisioterapia a causa della carcassa non rimossa, nonostante le sollecitazioni. Trovo la faccenda un caso scandaloso per un cittadino che paga regolarmente le tasse, di specchiata civicità e in grave situazione esistenziale”.

Abbiamo segnalato il problema alla polizia municipale e a Messina Servizi. La procedura in effetti è questa: segnalazione alla polizia municipale, che allerta Messina Servizi. Quest’ultima incarica una ditta. Ma non esiste una tempistica relativa a quattro giorni. E ci auguriamo che i tempi siano più celeri in occasioni come queste.