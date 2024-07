41enne arrestato con droga in casa: coltivava cannabis e aveva 60 grammi di marijuana

I carabinieri hanno sequestrato anche 2.250 euro, provento presunto dello spaccio

MESSINA – Un uomo di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri di della stazione di Bordonao dopo che nella sua abitazione sono state trovate due piante di cannabis indica e oltre 60 grammi di marijuana. I militari, già a conoscenza di precedenti specifici a carico dell’uomo, hanno effettuato una perquisizione domiciliare dopo averlo monitorato.

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno trovato le due piante di cannabis sul balcone dell’appartamento e la marijuana nascosta in due vasetti all’interno di un pensile della cucina. Oltre alla droga, sono stati sequestrati anche 2.250 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio dell’uomo. Al termine degli accertamenti, il 41enne è stato arrestato con l’accusa di coltivazione, produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo la convalida dell’arresto da parte del giudice, è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa del giudizio.