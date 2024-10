A proposito di occupazione del suolo pubblico

Speriamo che i controlli annunciati dal Comune di Messina riescano a sanare le irregolarità nell'occupazione suolo pubblico

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Vorrei capire come faccio con la mia bambina in carrozzina a passare da li. Va bene lavorare , ma c’e un limite a tutto. Povera Messina, ognuno fa quello che vuole. Marciapiede ristretto, cestelli della spazzatura puzzolenti in bella mostra. Ma i controlli dove sono?”

Alcuni esercenti occupano più spazio del consentito

Il Comune di Messina ha recentemente annunciato che intende procedere a controlli più serrati sull’occupazione del suolo pubblico, avendo riscontrato diverse irregolarità da parte degli esercenti che tendono ad utilizzare spazi maggiori di quelli accordati. Chi ha inviato la segnalazione ha colto perfettamente l’essenza della situazione: sull’altare del profitto ad ogni costo non è giusto calpestare i diritti altrui. Uno di questi è senza’altro quello alla libera mobilità dei pedoni in spazi adeguati.

I carrellati per strada

Altro problema da risolvere è quello dei carrellati per la raccolta differenziata lasciati in strada in modo irregolare. Su questo aspetto richiamiamo l’attenzione della presidente di Messina Servizi Maria Grazia Interdonato