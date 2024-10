La pulizia di caditoie e tombini deve proseguire

Continuano ad arrivare segnalazioni di caditoie e tombini ostruiti. Il lavoro di pulizia effettuato dall'Amam negli anni scorsi deve riprendere

MESSINA – Continuano ad arrivare al numero WhatsApp 366.8726275 segnalazioni di caditorie e tombini, ostruiti da terra ed altro, che non consentono il regolare deflusso dell’acqua piovana. L’Amam negli anni scorsi ha effettuato un ampio lavoro di pulizia straordinaria che ha dato i suoi frutti. Infatti, in occasione dei recenti temporali, molte strade della città, in particolare nelle zone centrali, sono rimaste indenni dagli allagamenti a cui in passato si assisteva anche in caso di modeste precipitazioni. Evidentemente, però, la situazione non è stata portata del tutto alla normalità e riteniamo senz’altro utile riprendere gli interventi di pulizia.

Fermata bus viale Regina Elena San Licandro