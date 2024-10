Messina, “quando apre la piscina comunale Graziella Campagna?”

L'appello di una cittadina

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275. Scrive una cittadina: “Buongiorno, intanto vi ringrazio perché tenete accesi i fari sul buio pesto che ancora grava sulla questione della piscina comunale “Graziella Campagna”. Purtroppo torno a scrivere che nessuna notizia è sopraggiunta. La piscina è e resta chiusa. Nessun indizio di lavori di riapertura e tanto troppo silenzio da parte di chi dovrebbe garantire il diritto allo sport per noi cittadini. Siamo disposti a pagare un prezzo più che ragguardevole al mese per fruire della struttura, la comunità ne guadagna in salute e chi ci lavora ne guadagna e basta, come è giusto. Perché dobbiamo ogni anno elemosinare per tutto questo?”.

Cos’è successo? “La federazione ha fatto degli interventi di manutenzione straordinaria nel campo degli impianti tecnologici – ha spiegato ai primi di ottobre l’assessore Massimo Finocchiaro -. Si è verificato un problema con il filtraggio ed è stata riscontrata una salinizzazione. Questo ha comportato il rinvio di alcuni giorni. In ogni caso, la la piscina sta per aprire”. Non c’è ancora una data ufficiale ma l’obiettivo era il 17 ottobre. Dovrebbe essere però questione di giorni.

