E' un peccato che si perda l'acqua quando non arriva a sufficienza in diverse case di Messina

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Perdita copiosa in via Guardia, tratto di strada che collega San Giovannello allo stadio Franco Scoglio. Video girato il 23 ottobre alle 11:30″.

Giriamo la segnalazione all’Amam per un tempestivo intervento di sistemazione. Già l’acqua non arriva a sufficienza in diverse case di Messina, perderla è un vero peccato.