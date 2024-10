Urge un intervento di pulizia

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Segnalazione di erbacce e sporcizia sul marciapiede in Salita Curcuruto”.

Siamo in una traversa di viale Giostra. Nelle immagini si vede come il marciapiede sia di fatto intransitabile per la presenza di erbacce e rifiuti. Occorre un tempestivo intervento di sistemazione.