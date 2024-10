“Poca acqua” in via Saccano e al Quartiere lombardo

Le segnalazioni dei cittadini messinesi

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Durante la crisi idrica di quest’estate vi siete occupati molto e costruttivamente del problema, dando voce e possibilità di commento ai cittadini. Vi riscrivo perché, in via Saccano, in centro, dopo alcune settimane di erogazione a buona pressione per circa 4 ore al giorno, adesso da due giorni abbiamo acqua per un massimo di 2 ore, che ovviamente non basta a riempire i serbatoi di due grandi condomini. Non capisco quali siano i motivi alla base di questi disserrvizi”.

Un altro cittadino scrive dal Quartiere lombardo, zona critica di Messina sul piano dell’erogazione: “Mentre i lavori di riparazione della rete dovrebbero essere più veloci, noi riceviamo l’acqua in casa per 4/5 ore al massimo e con bassa pressione”.

Segnaliamo all’Amam.

