70enne precipita dall’altezza di 60 metri e muore sulle colline di Mili San Pietro

A recuperare la salma dell'uomo i vigili del fuoco del Comando di Messina

Un 70enne è morto dopo essere precipato, dall’altezza di circa 60 metri, nelle colline di Mili San Pietro. Questa mattina, intorno alle ore 10:30, i vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per il recupero. La squadra lo hanno raggiunto a piedi insieme con il personale sanitario, che ne ha constatato la morte.



Dopo l’autorizzazione del magistrato, i vigili del fuoco hanno provveduto al recupero della salma, operazione molto complicata per via della fitta vegetazione e dei versanti scoscesi.

Al termine delle operazioni di recupero, i vigili del fuoco hanno fatto rientro in caserma intorno alle 15:30.

Le cause e la dinamica sono al vaglio dei carabinieri del Comando di Tremestieri.