“Salviamo l’Archivio di Stato a Messina, il 3 gennaio ancora in piazza”

Nuova manifestazione in piazza Unione Europea. L'appello in video dell'artista Lelio Bonaccorso. Iniziativa del comitato

MESSINA – “Il patrimonio dell’Archivio di Stato deve tornare a Messina. Sabato 3 gennaio, alle 11, in piazza Unione Europea, difenderemo ancora la nostra storia e la nostra città. Riportare l’Archivio di Stato a Messina, sua legittima sede, deve essere una priorità. Se amate Messina e volete dimostrare l’amore per essa, venite e condividete in massa questo evento. Non è solo questione di documenti ma della dignità della città dello Stretto spogliata dei suoi millenari tesori, ancora una volta”. Così l’artista Lelio Bonaccorso. La nuova iniziativa, dopo quella di ottobre, è organizzata dal comitato “Salviamo l’Archivio di Stato”.

Continua il fumettista messinese: “Noi alziamo la testa e diciamo basta, la misura è colma. Sarà un momento di protesta e di riflessione. Ma soprattutto per dire a tutti che la storia di Messina non si tocca. Vi aspettiamo numerosi”.

La sede a Messina in via Dogali per gli uffici ma si cerca ancora la “casa” per i volumi

In via Dogali 50, nel 2026, ci saranno gli uffici dell’Archivio di Stato. La sede di 240 metri quadri non riuscirà a contenere il materiale. E per far ritornare da Riposto tutto l’archivio bisognerà continuare a cercare una struttura più idonea. Non a caso la ricerca riguarda una sede di 2.000/2.500 metri quadri.

La necessità è quella di tutelare e valorizzare un patrimonio di circa 8.000 metri lineari di documentazione, 720 pergamene corredate da 1.463 immagini, datate tra il 1184 e il 1832, e una biblioteca di circa 10.000 volumi con edizioni del Cinquecento e del Seicento. “Una raccolta che continua a crescere tramite versamenti degli uffici statali, acquisti e donazioni”, ha ricordato il ministero della Cultura.