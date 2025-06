73 artisti solidali con Gaza a Messina, raccolta fondi per Emergency

Dal 27 al 29 giugno una mostra a sostegno di una clinica e con un intervento di un'architetta palestinese

L’iniziativa “Artisti solidali con Gaza”, di un gruppo di artisti messinesi, nasce dalla “volontà di non rimanere indifferenti davanti all’enormità della tragedia palestinese. Grazie alla iniziativa dell’Anpi e di Emergency, alla preziosa adesione di 73 artisti messinesi e all’ospitalità dello spazio Galleria Spazioquattro (via Ghibellina 120 – Messina), venerdì 27 giugno alle ore 18,30 si terrà la serata inaugurale di una mostra di opere donate da artisti locali, con l’intervento di Hana Barqawi, architetta palestinese adesso operante a Messina”, sottolineano gli organizzatori. La mostra si concluderà domenica 29 giugno alle ore 13.

La mostra è finalizzata a una raccolta di fondi da destinare al sostegno della clinica che Emergency ha costruito e gestisce nell’area di al-Qarara nella Striscia di Gaza.

Nella struttura si offre primo soccorso, stabilizzazione di emergenze medico-chirurgiche e trasferimento presso strutture ospedaliere, assistenza di base per adulti e bambini, attività ambulatoriali di salute riproduttiva e follow up infermieristico post-operatorio. La clinica dispone di una sala d’attesa esterna, un triage, un pronto soccorso con sala di osservazione, una sala per le medicazioni, quattro ambulatori

medici, un ambulatorio ginecologico, una stanza per le vaccinazioni, un dispensario per le medicine, uffici per medici e logistica, una sala mensa e un magazzino.

Sottolineano gli organizzatori: “La Palestina rappresenta uno dei maggiori paradossi e violazioni dei diritti umani della nostra contemporaneità: una terra e un popolo che vivono uno stato di occupazione militare e di apartheid da decenni e che da ottobre 2023 ha subito un’escalation di violenza spaventosa. Il popolo palestinese viene attaccato da Israele con lo sterminio di oltre 50 mila persone nella Striscia di Gaza e l’annientamento di interi villaggi in Cisgiordania. E ancora sul piano politico, con il mancato riconoscimento della propria autonomia e autodeterminazione; sul piano sociale, con l’esasperante etichetta di “terrorista” che viene continuamente impressa ad ogni palestinese dai media e dagli esponenti politici; su quello culturale, con la distruzione delle strutture scolastiche e universitarie e la sistematica cancellazione della storia e della cultura palestinesi dalla memoria e dalla coscienza collettiva globali”.

“Di fronte all’oppressione e all’ingiustizia non possiamo rimanere indifferenti, è nostro dovere tutelare il significato della parola umanità e mobilitarci per contrastare il genocidio che sta avvenendo sostenendo e supportando la popolazione di Gaza. L’asta “Artisti solidali con Gaza” ha questo preciso significato: impegnarsi attivamente per portare un aiuto concreto alla popolazione palestinese in questo momento di grande crisi e di emergenza umanitaria”.

