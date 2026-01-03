Akademia Messina aspetta Trento per il riscatto. Freschi: “Serve orgoglio”

Per il Gruppo Formula 3 dopo tre sconfitte consecutive c'è l'impegno contro la quarta del girone Itas Trentino. Sfida al PalaRescifina domenica alle ore 16

MESSINA – Torna in campo il Gruppo Formula 3 Messina. Per il primo match del nuovo anno, le SuperGirls di Coach Freschi ospiteranno – domenica 4 gennaio alle ore 16, presso il “PalaRescifina” – le avversarie dell’Itas Trentino. La gara sarà valida per la settima giornata di ritorno della Regular Season. Messina arriverà all’appuntamento reduce da tre sconfitte consecutive. Nell’ultima giornata, il derby casalingo contro Marsala non ha sorriso alle messinesi, superate con un netto 0-3 (15-25,15-25,20-25). Una gara in cui le SuperGirls hanno subìto il ritmo delle ospiti sin dalle prime battute, senza riuscire ad esprimere quel consueto ritmo di gioco che le ha viste rinascere, proprio in concomitanza delle gare di andata con Marsala e Trento dello scorso novembre.

Nelle tre giornate ancora da disputare prima della conclusione della Regular Season, il calendario non sorriderà particolarmente alle messinesi: nel loro cammino, infatti, oltre all’impegno con Trento, quelli con Casalmaggiore e Melendugno. Si tratterà di tre impegni di altissimo livello, due dei quali contro formazioni già matematicamente qualificate alla Pool Promozione. Da non sottovalutare, inoltre, Casalmaggiore, che nelle ultime due giornate è tornata al successo contro Club Italia e Marsala, conquistando punti preziosi in ottica Pool Salvezza.

La prossima avversaria Itas Trentino

L’Itas Trentino occupa attualmente il quarto posto in classifica con 27 punti, frutto di 9 vittorie e 4 sconfitte. Perfetto l’avvio delle ragazze di coach Beltrami nel girone di ritorno: tre successi consecutivi senza concedere set contro Casalmaggiore, Club Italia e Marsala. Alla quarta giornata è arrivata un’ulteriore vittoria contro Concorezzo (3-1: 25-18, 25-16, 25-27, 25-14). Successivamente, dopo aver osservato il proprio turno di riposo, le prossime avversarie di Messina hanno tentato di rallentare la corsa delle prime della classe, le ragazze di Costa Volpino, senza però riuscire nell’impresa (1-3 per le lombarde).

Tre i precedenti tra le due squadre, due dei quali risalenti alla scorsa stagione nella Pool Promozione. Sempre successi per le giallorosse di Sicilia. In particolare, lo scorso 9 novembre, giornata dell’esordio in panchina di coach Matteo Freschi, Messina riuscì ad espugnare il “Sanbapolis” di Trento per 3-1 (18-25,26-24,25-22,25-23 i parziali). Ex dell’incontro: Aneta Zojzi, a Trento la scorsa stagione.

In quell’occasione, Trento dovette fare a meno della schiacciatrice Alice Pamio e del libero Rebecca Laporta, entrambe indisponibili per infortunio. MVP, Top Spiker e Top Blocker del match fu Giulia Viscioni (Gruppo Formula 3 Messina), autrice di 19 punti: 14 in attacco con il 41%, 4 muri e 1 ace. A muro si distinse anche la centrale Benedetta Campagnolo, con 4 blocks. Top Acers: Aneta Zojzi (Messina) e Irbe Lazda (Trentino), entrambe con 2 servizi vincenti. Top Receiver, la schiacciatrice Dominika Giuliani (Itas Trentino), che chiuse il match con il 76% di positività e il 47% di ricezione perfetta.

Le dichiarazioni alla vigilia

Coach Matteo Freschi (Gruppo Formula 3 Messina): “Domenica ci attendiamo una partita molto complicata. Di prim’ordine sarà l’idea che porteremo avanti sempre: senso di orgoglio e di rigetto verso il modo con cui abbiamo lasciato andare l’ultima partita con Marsala. All’andata è stata la mia prima partita in panchina ed una partita a cui ho approcciato con molto entusiasmo e gioia di essere arrivato, neppure a Messina tra l’altro, ma semplicemente raggiungendo la squadra a Trento. Quella sensazione la devo conservare, la devo portare avanti anche in questi momenti un po’ più difficili. Rispetto a quella gara, chiaramente sono cambiate un po’ di cose, nel senso che loro non avevano due giocatori in roster per quella partita, noi oggi siamo una squadra diversa. Però, in questo momento tutte queste considerazioni, vengono meno rispetto al senso di orgoglio che dobbiamo portare in campo”.

Sull’avversario aggiunge: “Loro sono una squadra che verte molto su un gioco veloce; giocano una pallavolo rapida e con un sistema di muro-difesa molto aggressivo. Lotteranno su tutti i palloni e noi dovremo cercare di entrare e di capire quali possono essere gli spazi più utili. Il campionato è stato molto strano per noi fino ad oggi. In questo momento, l’aspetto più importante non è tanto fare un conteggio di quanti punti di differenza ci siano. Adesso, bisogna puntare sulle tre partite rimaste da qui alla fine del girone; ogni partita andrà affrontata individualmente”.

Benedetta Campagnolo, centrale di Messina: “Le prossime avversarie saranno agguerrite, anche perché all’andata abbiamo vinto in casa loro. Adesso, siamo in casa nostra; penso che una buona prestazione la dobbiamo a noi stessi e anche al nostro pubblico che ci supporta sempre e lo ha fatto anche nella partita contro Marsala, nonostante la prestazione non sia stata brillante. Quindi noi ci crediamo, faremo del nostro meglio e aspettiamo tutti i tifosi al palazzetto per rifarci insieme”. Messina ha tutte le carte in regola per farcela; partire dalla testa per poi arrivare fin in fondo in campo: “Diciamo che la mentalità è quella su cui dovremo lavorare molto questa settimana, oltre che poi fare tutto il lavoro in palestra di gestione della partita. Penso che possiamo farlo perché, da una sconfitta così, si può solo risalire. Abbiamo tutte le carte in regola per farlo;ci credo molto”.