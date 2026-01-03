 Come deturpare una spiaggia con i rifiuti di famiglia

sabato 03 Gennaio 2026 - 17:28

Libri, oggetti di cartoleria e giocattoli abbandonati in spiaggia. Un comportamento inaccettabile che va sanzionato duramente

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Segnalo in località Spiaggia d’oro quello che si vede nelle immagini, oggi sabato 3 gennaio 2026. Vorrei se è possibile parlare con il comandante Giardina”.

Le foto che pubblichiamo mostrano un cumulo di libri, oggetti di cartoleria e giocattoli abbandonati da qualche incivile. Giriamo la segnalazione al comandante della Polizia municipale, Giovanni Giardina, affinché disponga un intervento di verifica. Tra il materiale abbandonato risultano documenti, tra cui un curriculum-vitae, da cui è possibile risalire agli autori dello scempio.

Comportamenti di questo genere vanno duramente sanzionati, perché rispondono ad una logica inaccettabile nel momento in cui è possibile conferire i rifiuti correttamente, adeguandosi alle opportunità della raccolta porta a porta o utilizzando le diverse isole ecologiche presenti in città.

Libri scolastici abbandonati in spiaggia
