 Il cadavere in spiaggia a Milazzo, identificata la vittima

Redazione

sabato 03 Gennaio 2026 - 18:01

Si tratta del 47enne Alessandro Insinga, trovato al Tono stamattina

MILAZZO – Stamattina il ritrovamento intorno alle 5,20 a Milazzo. Un gruppo di sportivi in allenamento, sulla spiaggia della ‘Ngonia del Tono antistante la piazzetta, ha trovato un cadavere, nudo nella parte inferiore del corpo e con una camicia a scacchi, forse un pigiama. E qualche ora più tardi la vittima è stata identificata. Si tratta del 47enne Alessandro Insinga, classe 1977, milazzese. I familiari ne avevano denunciato ieri la scomparsa.

Sul posto erano intervenuti Guardia costiera, 118 e forze dell’ordine.

Il corpo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale per gli accertamenti, coordinati dalla Procura di Barcellona.

