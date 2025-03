8 marzo. Per le donne trasporti Atm e ingressi nei Musei gratis

Le iniziative a Messina per la Giornata della donna

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Atm desidera unirsi alla sensibilizzazione sull’importanza della parità di genere e del rispetto dei diritti femminili.

Sabato 8 marzo, tutte le donne potranno viaggiare gratuitamente sui mezzi Atm, rendendo omaggio alla loro forza, determinazione e coraggio. Un piccolo gesto, ma ricco di significato, per ribadire insieme l’importanza di un futuro più giusto ed equo per tutti.

Musei

La Regione Siciliana offre una giornate di ingresso gratuito nei musei e parchi archeologici dell’isola sabato 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna. L’accesso sarà gratuito per tutte le visitatrici, un segnale di attenzione e valorizzazione del ruolo della donna nella società e nella cultura.

Cirs

Uomini e donne insieme per dire no alla violenza di genere e ribadirlo anche l’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Il Cirs casa-famiglia lo farà con un evento musicale, che si terrà sabato 8 marzo a partire dalle 19 nel tratto della Scalinata Mons. Francesco Bruno prospiciente la sede della struttura, che ospita donne e bambini vittime di violenza o in stato di disagio.

Undici i professionisti messinesi, con la passione per il canto e la musica, che si esibiranno nei più celebri brani dedicati alla donna, e lo faranno da volontari e amici del Cirs. Si tratta di Saro Grasso, Natale Munaò, Alfredo Catarsini, Riccardo Pirrone, Rita Bombaci, Carla Luvarà, Giuseppe Ruggeri, Laura Bruno, Cettina Cardile, Fabio Conti e Francesco Cappello.

L’evento musicale è libero e gratuito. Seguirà un buffet solidale a cui si potrà partecipare solo su prenotazione chiamando lo 090.362235.

Feltrinelli

Feltrinelli, in collaborazione con l’Associazione Il Razzismo è una brutta storia, dedica tutto il mese di marzo a “Il paese delle meraviglie” , rassegna di incontri e dibattiti pensata e realizzata per stimolare una riflessione sulle molteplici e sfaccettate forme di discriminazione del nostro tempo. Quest’anno l’Officina del sole in collaborazione con Feltrinelli Messina ed Emergency ha il piacere di partecipare all’iniziativa che si terrà nella nostra città, rappresentando l’unica tappa siciliana della rassegna nazionale.

Appuntamento sabato 8 Marzo alle ore 18 alla Libreria Feltrinelli per un’esibizione che fonderà vignette, parole e musica, insieme contro il razzismo. Fumettisti: Lelio Bonaccorso, Michela De Domenico, Giuliana La Malfa, Carmelo Chillé e Fabio Franchi. Musica al piano: Giovanni Renzo. Letture sul tema: Francesco Coglitore e Alessia Di Fiore.