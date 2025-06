9 e 10 giugno, disinfestazione estiva a Messina

Si completa il primo ciclo d'interventi, comunica l'amministrazione comunale. con Messina Servizi

MESSINA – Si conclude con le giornate del 9 e 10 giugno il primo ciclo della campagna di disinfestazione estiva programmata da Messinaservizi Bene Comune su tutto il territorio cittadino, secondo quanto previsto dal contratto di servizio. Gli interventi, avviati nelle scorse settimane e articolati secondo un calendario ciclico, hanno interessato in maniera capillare le aree sud, centro e nord della città.

Lunedì 9 giugno, dalle ore 21.00, gli operatori interverranno in area sud nei quartieri Altolia, Molino, Giampilieri, Giampilieri Marina, Pezzolo, Briga Superiore e Briga Marina. Nella stessa serata, in area centro, le operazioni si concentreranno su Gravitelli e le case popolari, via Padre Nino Trovato e via Pietra Santa, Valle degli Angeli, Piazzetta Palmara, via del Santo, e proseguiranno nella zona del quadrato Ospedale Piemonte e Messina 2.

Martedì 10 giugno, sempre a partire dalle ore 21.00, il programma toccherà in area sud Santo Stefano di Briga, Santa Margherita Paese, Santa Margherita Lungomare, Ponte Schiavo, Runci, Santa Margherita Marina, Galati Santa Lucia, Galati Sant’Anna e Galati Marina. In area centro, la disinfestazione interesserà i quartieri Camaro San Paolo, Camaro San Luigi, Camaro Superiore, Mito, via Polveriera, Bisconte, Cataratti e Fondo Pugliatti.

Questa la nota delll’amministrazione comunale: “Con queste due giornate si completa il primo ciclo di interventi, ma l’attività di disinfestazione proseguirà con cicli successivi che interesseranno i mesi estivi. Si rinnova l’invito ai cittadini ad osservare le consuete raccomandazioni durante le operazioni: evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti, mettere al riparo gli animali domestici, chiudere finestre e balconi e lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini urbani. In caso di condizioni meteorologiche avverse, il calendario potrà subire variazioni”.