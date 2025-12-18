"Bella e piacente, chissà come ha ottenuto l'incarico...", post sessista contro Carla Grillo

Lo ha denunciato la stessa presidente di Atm Messina: "Purtroppo in certi contesti permane una visione arcaica e becera"

MESSINA – Un post di stampo sessista e diffamatorio in cui si mettono in dubbio le modalità che hanno portato alla nomina dell’attuale presidente di Atm, Carla Grillo. A denunciarlo è stata la diretta interessata, pubblicando sulla sua pagina Facebook uno “screenshot” con gli insulti a lei rivolti. “Ecco cosa è successo – si legge nella foto ripostata dall’avvocata Grillo – De Luca che vuole comandare pure a Messina ha messo come presidente Atm della città metropolitana, la bella e piacente Carla Grillo, spodestando Campagna e relegandolo solo a presidente Asm Taormina. Chissà in che modo la Carla ha ottenuto il prestigioso incarico da De Luca???”. La presidente Grillo ha preferito non rendere noto l’autore del post, sottolineando però che valuterà “con attenzione i passi successivi, al fine di tutelare me stessa come donna, madre e professionista, prima ancora che come persona coinvolta nella gestione di una società pubblica partecipata”.

“Visione arcaica e becera”

“Purtroppo – evidenzia la presidente di Atm – nonostante tutti gli sforzi che quotidianamente vengono fatti da più parti, permane in certi contesti sociali, una visione arcaica e becera, figlia di un evidente impoverimento culturale, in cui vale l’equazione secondo la quale se si è donna, il ricoprire ruoli di responsabilità è necessariamente frutto di chissà quale bieca ragione. Non viene assolutamente presa in considerazione la evidente remota possibilità che il ricoprire certe posizioni possa essere frutto di impegno, duro lavoro, serietà e diligenza. Non è assolutamente concepibile tutto ciò”.

“Appare anche assordante il silenzio di chi – prosegue Carla Grillo – indipendentemente dal colore politico e dalle proprie idee, non ritiene opportuno prendere posizione nei confronti di affermazioni gravi e gratuite nei riguardi non di una persona impegnata nel pubblico, ma per una donna, una madre, una professionista da sempre impegnata nel proprio lavoro, ben prima di essere coinvolta in questa esperienza. Senza dubbio, affermazioni siffatte poco scalfiscono un percorso iniziato con entusiasmo diversi anni fa, quando ho avuto la possibilità di conoscere l’On. Cateno De Luca, che stimo per la sua correttezza, la sua capacità e il suo entusiasmo, e proseguito con la piena convinzione di fare qualcosa per migliorare la società in cui viviamo…e da simili post emerge che ancora tanto dobbiamo fare”.

Gli attestati di solidarietà

Tanti i post di solidarietà nei confronti dell’avvocata Grillo. “Attacchi vergognosi da parte di chi pensa che nascondendosi dietro profili falsi, si può salvare… il tempo è galantuomo. Vai avanti presidente”, ha commentato Danilo Lo Giudice, coordinatore regionale di Sud chiama Nord.

“A nome del Partito Democratico di Messina e delle Donne Democratiche, pur nelle divergenze politiche esistenti, esprimiamo piena solidarietà alla Presidente Carla Grillo e condanniamo con fermezza ogni linguaggio becero, sessista e denigratorio utilizzato nei suoi confronti”, si legge in una nota firmata dalla presidente del Pd di Messina, Valentina Martino.

“Nonostante gli sforzi quotidiani – prosegue – per promuovere una cultura del merito e del rispetto, persistono ancora gravissimi pregiudizi culturali: in molti contesti, il semplice fatto di essere donna diventa motivo di sospetto quando si ricoprono ruoli di responsabilità. Un clima che, purtroppo, è stato alimentato nel tempo anche da una certa tolleranza verso espressioni e narrazioni che colpiscono le donne non per ciò che fanno, ma per ciò che sono. Tali affermazioni banalizzano l’impegno, il lavoro e la competenza di tutte le donne che ogni giorno si battono per una società più equa e fondata su una reale parità di genere, dentro e fuori le istituzioni. Episodi come questo non solo sono inaccettabili, ma dimostrano quanto sia ancora necessario lavorare per valorizzare il merito e le competenze, senza discriminazioni e senza doppi standard, a prescindere dalle appartenenze politiche”.

“Ribadiamo quindi la nostra vicinanza alla Presidente Carla Grillo – continua il Partito Democratico – e confermiamo il nostro impegno, personale e politico, nel contrastare con determinazione ogni forma di linguaggio denigratorio e sessista. Un impegno che riteniamo debba essere condiviso e praticato, sempre e con coerenza, da tutte le forze politiche e dai rispettivi livelli di leadership, affinché la condanna di simili comportamenti non sia solo formale ma si traduca in scelte e atteggiamenti concreti, oggi e in futuro”.