Le storie di Tempostretto: il confronto per un futuro migliore per Messina

Lo scambio di auguri alla Camera di Commercio sarà un'occasione per fare rete e raccontare le proprie esperienza

MESSINA – Tra chi va via, chi torna e chi resta, Messina ha sfornato generazioni di “figli” rimasti profondamente legati alla loro terra d’origine. Di questi figli, concittadini di ogni fascia d’età, uomini e donne con alle spalle vite diverse, fatte di talento e passione, Tempostretto ha raccontato le storie negli ultimi anni. E ora queste “storie” e i loro protagonisti saranno al centro di un confronto in programma per il prossimo 20 dicembre, dalle ore 9.30, nella Sala Consulta della Camera di Commercio a Messina.

Un’occasione speciale in vista del Natale, in cui persone di ogni tipo avranno modo di condividere le proprie esperienze e di confrontarsi anche con le istituzioni presenti, dall’amministrazione comunale all’Università di Messina, passando per la stessa Camera di Commercio e i rappresentanti delle associazioni di categorie. Perché se un futuro diverso per Messina è possibile, questo non può non passare dal “fare rete”, da un networking che deve coinvolgere non soltanto il mondo della politica e dell’impresa, ma anche quei (tanti) giovani che con le loro idee e le loro storie rendono Messina, nella quotidianità, una città che punta a rinascere.

L’appuntamento è per il 20 dicembre alle ore 9.30 alla Camera di Commercio.