Intervento finalizzato a migliorare la sicurezza

MESSINA – Domani, mercoledì 6 dicembre, la rampa in entrata a Gazzi dell’autostrada Messina-Catania, utilizzata per immettersi in direzione Catania. rimarrà chiusa dalle 9 alle 14 per lavori. Si tratta di un intervento finalizzato a garantire sicurezza e migliorare l’efficienza dell’infrastruttura.