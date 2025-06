A Brolo la Saracena Swim Cup con partecipazione di Rachele Bruni

Domenica al "II Trofeo Saracena" di 5 km, che apre il Gp Sicilia Openwater 2025, anche l'argento olimpico di Rio. Prevista anche la gara sprint "Miglio dei Lancia"

BROLO – Tutto ormai definito per la seconda edizione della Saracena Swim Cup di nuoto di fondo, prima tappa del Grand Prix Sicilia Openwater 2025, al decimo anno d’attività il circuito siciliano di nuoto di fondo in acque libere che ha rilanciato il movimento regionale fino ai fasti del Trofeo delle Regioni vinto per due anni nelle ultime quattro edizioni. Come in tutte le tappe del circuito si disputerà il percorso di fondo, II Trofeo Saracena, e al pomeriggio il percorso sprint, I Miglio dei Lancia gara Open ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane).

Entrambe le competizioni si preannunciano super partecipate e dense di interesse, in virtù del luogo, immerso tra mare, storia, paesaggio e cultura. Non per niente, le iscrizioni fanno registrare una straordinaria presenza di partecipanti: domenica, per le due competizioni che si preannunciano avvincenti, entreranno in acqua ben 154 nuotatrici e nuotatori per il Miglio e 83 per la 5 Km. L’evento, con il patrocinio dei comuni di Brolo e Piraino, è organizzato dalle ASD Sciacquazza, ASD Stilelibero e Ulysse Nuoto Messina.

Sarà presente all’evento la pluripremiata campionessa di nuoto di fondo Rachele Bruni, argento alle Olimpiadi di Rio 2016, bronzo ai Mondiali Gwangju 2019, vincitrice di 13 medaglie agli Europei di nuoto di fondo sia dei 5 km che dei 10 Km come pure in staffetta o gare a squadre, e nel 2015, 2016 e 2019 vincitrice della coppa del mondo FINA 10 Km Marathon Swimming. Rachele Bruni, che a livello nazionale ha conquistato 20 titoli italiani sia in vasca che in acque libere, è inserita nella prestigiosa International Marathon Swimming Hall of Fame. La stessa detiene tuttora il record italiano di categoria cadette dei 5000 s.l. stabilito nel 2008 con il tempo di 56’52’’25.

Percorsi e direzione di gara

Il percorso della Saracena, con partenza alle ore 10, si articolerà su una distanza di 5 Km, Brolo – Gliaca di Piraino, con doppiaggio della Torre delle Ciavole e ritorno sul litorale brolese. Il Miglio dei Lancia, la cui partenza è prevista alle ore 15, prevede un percorso di forma triangolare che dalla spiaggia di Brolo si svilupperà per una lunghezza di 1.852 metri, andata e ritorno, con doppiaggio dello Scoglio di Brolo. Quest’ultima gara, oltre all’indubbio aspetto sportivo, presenta il fascino di un percorso molto caratteristico per gli abitanti della zona e per i turisti, poiché pone come riferimento la mitica pietra, simbolo di quel tratto di mare, da sempre meta di spensierate sfide e avventure.

La direzione tecnica è affidata a Cristina Scotto, nuotatrice di gran fondo, protagonista di tante imprese con partenza dalle Isole Eolie e arrivo sulla costa siciliana, nonché di numerose traversate dello Stretto di Messina e organizzatrice di gare in mare. Lo staff è costituito dallo Studio multidisciplinare MVST Matteo Vilardo Studio (identità visiva e comunicazione) e Chiara Speziale (logistica, strategia e coordinamento team).

Il Team Saracena sottolinea come lo sport possa e debba essere anche strumento di sostegno concreto alla comunità e rinnova il proprio impegno nel promuovere non solo l’aspetto competitivo, ma anche i valori dell’inclusione, dell’aggregazione e del benessere collettivo. Il 5% delle tasse di iscrizione della Saracena SC sarà destinato all’Associazione “Il Bucaneve”, che gestisce la Casa di Accoglienza situata all’interno del Policlinico di Messina. Una struttura pensata per offrire ospitalità ai genitori fuori sede, i cui figli sono ricoverati per affrontare terapie lunghe e complesse.La Saracena Swim Cup sarà anticipata, nella giornata di sabato 28, dalla seconda edizione della Rockaround, nuotata non competitiva, aperta a tutti, all’insegna del divertimento, tra la spiaggia antistante il Lido Blue Beach e lo Scoglio di Brolo.