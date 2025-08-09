A Casa Peloro la presentazione del libro “Al giro di boa” di Grazia Ventimiglia

Il romanzo dell'autrice messinese è ambientato a Torre Faro e si presenta stasera

MESSINA – Appuntamento stasera alle ore 20:00. Sarà una serata all’insegna della letteratura e dell’introspezione quella che si terrà a Casa Peloro, dove verrà presentato il libro “Al giro di boa” (Algra Editore), romanzo d’esordio della scrittrice messinese Grazia Ventimiglia. L’autrice sarà presente all’incontro per dialogare con il pubblico e raccontare la genesi di quest’opera che affronta tematiche esistenziali, psicologiche e sociali con uno stile narrativo diretto e coinvolgente. Il tutto con la partecipazione di Luca Massaro.

“La serata del 9 agosto si preannuncia come un’occasione preziosa per incontrare un’autrice che ha saputo trasformare l’esperienza personale in narrazione condivisa. Casa Peloro, ancora una volta, si conferma spazio culturale vivo e accogliente, punto di riferimento per la promozione del talento e della creatività del territorio”, evidenziano gli organizzatori.

Il romanzo è ambientato a Torre Faro

Ecco la presentazione del libro: “Il romanzo, ambientato tra le vie e i ricordi della suggestiva Torre Faro, racconta la storia di Lea, una psicologa che, dopo la separazione dal marito, si ritrova a fare i conti con il proprio passato e con il cosiddetto “giro di boa” della vita. Il ritorno a Messina diventa l’occasione per affrontare nodi irrisolti, letture anonime che riaprono ferite mai del tutto rimarginate, memorie legate a uomini fondamentali del suo percorso. Tra questi, il ragazzo che da giovane aveva idealizzato e che oggi riscopre con occhi nuovi, nella consapevolezza matura di una donna che ha ancora molto da dare”.

L’autrice

Grazia Ventimiglia, nata a Messina nel 1972, dopo una parentesi a Roma, è tornata nella sua città natale, dove lavora come libera professionista. Il suo amore per la scrittura affonda le radici nell’infanzia, ispirata dal nonno insegnante, che le ha trasmesso la passione per la lettura e la parola scritta. Con “Al giro di boa”, l’autrice affronta temi come la rinascita, il corpo che cambia, la memoria, i traumi dell’infanzia e il valore dell’identità femminile. Un romanzo di formazione adulta, che parla a tutte le età.