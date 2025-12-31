Acquario di Villa Mazzini, affidata la progettazione per il completamento dei lavori

Messina. Investimento da 1,4 milioni di euro per il rilancio della struttura: incarico tecnico alla società Ingegnolab

L’Acquario Comunale di Messina si prepara alla fase finale del suo lungo percorso di ristrutturazione. Sono stati affidati ii servizi di architettura e ingegneria necessari per il completamento dell’opera. L’incarico, che comprende la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto esecutivo e la direzione dei lavori, è stato assegnato alla società “Ingegnolab S.r.l. – S.T.P.” per un importo contrattuale di circa 110 mila euro (oltre oneri e Iva).

Obiettivo riapertura entro il 2026

L’intervento complessivo, finanziato nell’ambito del programma Poc Metro 2014-2020, dispone di una dotazione finanziaria totale di 1 milione 400mila euro, che devono essere obbligatoriamente rendicontati entro la scadenza del 31 dicembre 2026. Proprio per rispettare questi tempi stretti, l’amministrazione ha optato per un affidamento diretto tramite la piattaforma Mepa, selezionando un operatore con comprovata esperienza nel settore e garantendo l’avvio immediato delle attività di progettazione.

Tempi per la consegna dei documenti

La società incaricata avrà a disposizione 75 giorni naturali e consecutivi per consegnare gli elaborati progettuali. Il team tecnico, coordinato dal responsabile unico del progetto (Rup), ingegnere Sergio Puliatti, dovrà integrare nel piano i Criteri ambientali minimi (Cam), assicurando che la ristrutturazione segua i più moderni standard di sostenibilità.

