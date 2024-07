A Furci “Un mare di arte e cultura”, concerti all’alba in spiaggia e musica in piazza

Il direttore artistico Carmelo Coglitore: "Abbiamo superato lo scetticismo". Il programma degli eventi di sabato e domenica

FURCI SICULO – Ha preso il via la quarta edizione di “Un mare di arte e cultura”, quattro giorni (fino al 21 luglio) con tanti appuntamenti artistici tra alba, tramonto e sera, dalla spiaggia a piazza Sacro Cuore. La manifestazione è organizzata da Carmelo Coglitore, che l’ha ideata, Fabio Raspa e Alessandro Niosi, con il patrocinio del Comune e dell’assessorato regionale alle Autonomie locali.



“L’evento nasce da una mia vision, l’attuazione di qualcosa che si può realizzare e che nessun altro, nel momento in cui nasce, pensa possa essere possibile”, spiega Carmelo Coglitore, direttore artistico della manifestazione e musicista che vive in Lombardia, ma continua a realizzare eventi per la sua terra. “Anni fa, quando condivisi la volontà di fare musica all’alba – continua Coglitore – ci fu molto scetticismo perché si pensava non sarebbe venuto nessuno e invece oggi siamo alla terza edizione. Sono fiero di aver portato avanti questa visione perché credere in un progetto che deriva da una forte passione significa andare avanti nonostante tutto e superare le critiche. Ed è qualcosa che auguro a tutti”.

Gli artisti coinvolti

Tanti gli artisti di respiro internazionale in cartellone quest’anno, come il vibrafonista Pasquale Mirra, il trombettista Giacomo Tantillo, la chitarra battente di Francesco Loccisano, il chitarrista Domenico Caliri, i pianisti Luciano Troja e Fabrizio Puglisi.

Debutto ieri sera in piazza Sacro Cuore, con “Two in Sicily”, progetto artistico ventennale con Carmelo Coglitore al clarinetto, Luciano Troja al pianoforte e la voce recitante dell’attrice Cristiana Minasi. Ha chiuso la serata il “Piano solo” di Fabrizio Puglisi. Questa mattina “Un mare di arte e cultura” si è spostata sull’arenile furcese. A esibirsi, a partire dalle 5, Giacomo Tantillo che ha allietato con la sua tromba chi ha scelto di godersi lo spettacolo del sole che sorge sul mare. La serata prenderà il via alle 21.30 in piazza Sacro Cuore con il jazz di sei musicisti di alto livello nello spettacolo “Sicilian Jazz Stars”. Protagonisti: Domenico Caliri alla chitarra, Tony Cattano al trombone, Carmelo Venuto al contrabbasso, Francesco Cusa alla batteria. Special guest: Fabrizio Puglisi al piano synth e Giacomo Tantillo alla tromba.

Il programma di sabato 20 luglio

Nuovo appuntamento con la musica all’alba del 20 luglio: alle 5 tutti in spiaggia per ascoltare Francesco Loccisano alla chitarra battente & Tonino Palamara al cajon e percussioni. Il saluto al sole della mattina di sabato vedrà infatti protagonisti due strumenti musicali poco noti: la chitarra battente le cui origini risalirebbero al 1600 e che nell’Italia meridionale, fino alla metà del ‘900, è stato il simbolo della musica popolare e il cajon, strumento a percussione a forma di scatola originario del Perù che viene suonato percuotendo la parte anteriore con le mani e le dita, o talvolta con strumenti come spazzole, mazze da tamburo o altri tipi di bacchette. A seguire degustazione della granita siciliana.

In serata alle 21.30 protagonista di piazza Sacro Cuore sarà l’arpa di Deborah Ferraro, con il suo progetto dal titolo “Limitless”.

Alle 22.30, la musica continua con “Fisar Voice” con Marianna Costantino alla voce e Pierpaolo Petta alla fisarmonica.

Il programma di domenica 21 luglio

Domenica 21 luglio, ultimo giorno della manifestazione, appuntamento alle 5 con il “Saluto al sole” di Pasquale Mirra e il suo spettacolo “Moderatamente solo”, suite per vibrafono, percussioni, oggetti sonori. Alla fine dello spettacolo, si terrà la consueta degustazione della granita.

Alle 21.30 il concerto finale dal titolo “Un mare di arte e cultura Creative Ensemble” che vedrà protagonisti un quartetto d’archi composto da Giovanni Alibrandi e Valerio La Torre al violino, Daniele Testa alla viola, Antonio Pizzi al violoncello, Marcello Conti al piano, Carmelo Venuto al contrabbasso, Federico Saccà alla batteria e Carmelo Coglitore, saxofono e direzione; special guest Pasquale Mirra al vibrafono.