Nuovo impianto per l’umido a Mili, parte l’iter per gli espropri

La Srr Messina approva il progetto definitivo finanziato dal Pnrr: trenta giorni per le osservazioni dei proprietari dei terreni

MESSINA – Via al procedimento per l’occupazione e gli espropri delle aree necessarie alla realizzazione del nuovo impianto per il trattamento della frazione umida, a Mili. L’opera è concepita come supporto al ciclo depurativo dell’impianto già esistente nella zona.

L’intervento rientra tra i progetti finanziati dall’Unione Europea attraverso i fondi del Pnrr, con un decreto del ministero dell’Ambiente che ha individuato la società consortile messinese come soggetto beneficiario. L’approvazione del progetto definitivo, già passata attraverso la conferenza di servizi e l’ottenimento del Provvedimento autorizzatorio unico regionale, ha sancito la dichiarazione di pubblica utilità per le aree interessate.

L’avviso ai proprietari interessati

Con la pubblicazione dell’avviso firmato dal responsabile del procedimento, l’ingegnere Salvatore Puglisi, è stata resa nota la lista dei terreni e dei relativi proprietari identificati attraverso le particelle catastali nei fogli 175 e 177. Il provvedimento stabilisce un vincolo preordinato all’esproprio, il che comporta limiti immediati per chi detiene i fondi: non saranno infatti prese in considerazione, per il calcolo delle indennità, eventuali nuove costruzioni o migliorie intraprese sui terreni dopo la notifica di questo avvio.

L’ente procedente, che si avvale della collaborazione del Servizio espropriazioni del Comune di Messina, ha depositato tutti gli atti relativi nella sede della Srr in corso Cavour 87 e l’ufficio del responsabile unico del procedimento in via Argentieri 14. Gli interessati potranno visionare la documentazione previo appuntamento.

I termini per le osservazioni

Si apre ora una finestra di trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza della pubblicazione all’albo pretorio, durante i quali i proprietari o chiunque ne abbia interesse possono presentare osservazioni scritte, che dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo srr.ammessina@pec.it

In caso di variazioni della proprietà rispetto ai registri catastali, i riceventi la comunicazione sono tenuti a informare l’ente entro trenta giorni, indicando, se noti, i dati dei nuovi titolari per garantire la corretta prosecuzione dell’iter burocratico.

