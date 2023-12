A Letojanni ristorante di pesce tra i migliori 10 d'Italia, primo in Sicilia. L'orgoglio di Fiorello in diretta nazionale - Tempostretto

La classifica di 50 Top Italy. Lo showman ne ha parlato nel corso della sua trasmissione mattutina su Rai due: "E' il paese di mio padre, vicino Taormina. Li si mangia benissimo..."

LETOJANNI – “Secondo 50 Top Italy siamo tra i migliori dieci ristoranti di pesce in Italia e primi in Sicilia”. La notizia, che riguarda un noto ristorante di Letojanni (“Da Nino”), campeggia sui giornali e finisce sul tavolo di Fiorello, che questa mattina l’ha rilanciata in diretta nazionale nel suo programma mattutino su Rai due. “Una notizia da Letojanni – chiosa lo showman – è il paese di mio padre. Lì vicino ci sono Taormina, Giardini… In questi posti si mangia benissimo, 5 chili in pochi giorni sono assicurati”.

Uno spot per tutto il comprensorio turistico, che Fiorello porta nel cuore e continua a visitare e vivere durante le ferie. Sino alla scorsa estate si è recato nella sua Letojanni, andando a cena con amici e, soprattutto, i parenti. E’ andato a giocare a tennis a Taormina ed ha lanciato un appello dall’ospedale S. Vincenzo di Taormina affinché non chiuda il reparto di Cardiochirurgia pediatrica del Bambino Gesù, dopo averlo visitato ed essersi intrattenuto con i piccoli pazienti ed i loro genitori.

Adesso Fiorello ha rilanciato la notizia che nel paese di suo papà, Letojanni, c’è uno dei migliori dieci ristoranti d’Italia ed il primo della Sicilia, l’unico della provincia di Messina. I premi speciali, per la cronaca, sono stati consegnati al Teatro San Babila di Milano. Congratulazioni e commenti di complimenti vanno tutti verso la stessa direzione: “Riconoscimento meritato”.